La marcha en México contra la violencia machista transcurre ‘con tensión’

Esta madre criticó que a las autoridades les faltan recursos y perspectiva de género para atender los casos de violencia machista.

ALGUNOS ENFRENTAMIENTOS

La gran marcha de la capital, una de las tantas convocadas en México, arrancó en el Monumento a la Revolución con destino a la céntrica plaza del Zócalo atravesando el emblemático Paseo de la Reforma.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Abajo el patriarcado que va a caer” y “Alerta que camina la lucha feminista por América Latina” fueron algunas de las consignas que corearon las manifestantes.

Los monumentos y algunos comercios del recorrido de la movilización fueron blindados con vallas metálicas y rodeados de mujeres policías para evitar pintadas y destrozos.

Pero no evitaron que algunas manifestantes encapuchadas rompieran algunos cristales y paradas de autobús.

En la plaza del Zócalo se registraron algunos enfrentamientos con las policías que rodeaban el Palacio Nacional, sede del Gobierno y residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las autoridades habían colocado un enorme muro de metal que indignó a las manifestantes.