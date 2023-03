$!Las posibles razones por las que Audrey Hale hizo un tiroteo en la escuela cristiana de Nashville

No está claro si Hale se identificó como hombre o mujer y los investigadores están investigando si su identidad jugó un papel en el tiroteo masivo.

“Existe la creencia de que hubo cierto resentimiento por tener que ir a esa escuela”, dijo el jefe de policía John Drake a Lester Holt de NBC News el lunes por la noche. “Todavía no tengo todos los detalles y es por eso que ocurrió este incidente”.

Entre los muertos se encontraban Hallie Scruggs, de 9 años , hija del pastor de la escuela, Evelyn Dieckhaus y William Kenney, y los adultos Cynthia Peak, de 61 años, Katherine Koonce, de 60, y Mike Hill, de 61. Konce era la directora de la academia.

HALE ESTABA SIENDO TRATADA POR TRASTORNO EMOCIONAL

En declaraciones a Fox News el martes, el jefe de policía de Nashville, John Drake, dijo que Hale, de 28 años, obtuvo legalmente las armas utilizadas en el ataque, pero que no debería haberlas tenido porque “estaba siendo tratada por un trastorno emocional”.

No está claro qué trastorno padecía Hale, que también usó el nombre de Aiden.

En una entrevista poco después del tiroteo, un amigo anónimo dijo que el exestudiante de arte también tenía autismo de “alto funcionamiento”.

Hale, quien anteriormente era estudiante en The Covenant School, fue asesinada a tiros por la policía a las 10:27 am del lunes. Las autoridades dicen que ella había planeado cuidadosamente la masacre y posiblemente planeó atacar otros sitios también.

“Nuestra comunidad está desconsolada”, decía la publicación . “Estamos de duelo por una pérdida tremenda y estamos en estado de shock por el terror que destrozó nuestra escuela e iglesia”.

“Estamos enfocados en amar a nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestra facultad y personal y comenzar el proceso de curación”, continuó.

The Covenant School, una pequeña academia privada afiliada a una iglesia presbiteriana del mismo nombre, perdió a tres estudiantes de nueve años en la masacre del lunes por la mañana. La directora de la escuela, Katherine Koonce, de 60 años, la maestra suplente Cynthia Peak y el conserje Mike Hill, ambos de 61 años, también fueron asesinados.

REVELAN LOS MENSAJES FINALES DE HALE

a tiradora de la escuela de Nashville, Audrey Hale, le envió a una amiga una escalofriante “nota de suicidio” minutos antes de matar a tres niños y tres adultos, y le escribió: “Estoy planeando morir hoy”.

Hale, de 28 años, envió un mensaje a Averianna Patton, su excompañera de equipo de baloncesto de la escuela secundaria, en Instagram a las 9:57 am del lunes, informó NewsChannel 5 .

“Entonces, básicamente, esa publicación que hice aquí sobre ti, era una nota de suicidio. Estoy planeando morir hoy”, escribió Hale, usando el nombre de Aiden, según los mensajes que Patton le dio al medio.

“¡¡¡ESTO NO ES UNA BROMA!!!” escribió Hale, quien se identificó como transgénero. “Probablemente, escucharás sobre mí en las noticias después de que muera”.

Hale agregó: “Este es mi último adiós. Te amo... Nos vemos en otra vida.” Ella firmó la misiva “Audrey (Aiden)”.

Patton respondió: “¡Audrey! Tienes mucha más vida por vivir. Ruego a Dios que los guarde y los cubra”.

En respuesta, Hale escribió: “Lo sé, pero no quiero vivir. Lo siento mucho. No estoy tratando de molestarte o llamar la atención. Solo necesito morir. Quería decírtelo primero porque eres la persona más hermosa que he visto y conocido en toda mi vida”.

Ella agregó: “Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Un día esto tendrá más sentido. Dejé pruebas más que suficientes. Pero algo malo está por suceder”.

La amiga le dijo al medio que llamó a la Oficina del Sheriff del condado de Nashville Davidson a las 10:13 a.m. sobre el asunto y se le indicó que llamara al número que no es de emergencia de Nashville.

“Llamé a la línea que no es de emergencia de Nashville a las 10:14 am y estuve en espera durante casi siete minutos antes de hablar con alguien que dijo que enviaría un oficial a mi casa. Un oficial no vino a mi casa hasta las 3:29 pm”, dijo Patton a la estación.

“Después de llamadas telefónicas de amigos y el nombre de Audrey fue revelado como la tiradora en la escuela Covenant Nashville, supe que Audrey era el tirador y que se había comunicado conmigo antes del tiroteo”, dijo.

“Mi corazón está con todas las familias afectadas y estoy devastada por lo que sucedió”, agregó Patton.

Hale, que era una exalumna de la escuela, mató a Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y Williams Kinney, de 9 años, al conserje Mike Hill, de 61 años, a la maestra sustituta Cynthia Peak, de 61 años, y a la directora de la escuela Katherine Koonce, de 60 años, dijeron las autoridades.

La policía dijo que dejó un manifiesto y un mapa que usó para planear la masacre.