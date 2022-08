‘Lo decreto, lo pienso’: Sergio Mayer quiere ser presidente de México en 2024

“Por supuesto me visualizo: lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello. El hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, subrayó.

Mayer aseguró en una entrevista para el programa “ Venga la Alegría ” de TV Azteca , que se ser actor no le quita mérito ni su capacidad de gobernar, por lo que ya se visualiza como titular del Ejecutivo para el próximo sexenio, lo cual, ya está decretando.

En este sentido, el actor y ex Garibaldi se comparó con el artista estadounidense Arnold Schwarzenegger, quien logró ser Gobernador de California en Estados Unidos.

“Arnold Schwarzenegger fue Gobernador del Estado más importante, que fue California; y yo he tratado de demostrar, con hechos, todo lo que han querido desacreditarme. Siempre he comprobado que la verdad me asiste”, dijo.

Cabe recordar que Sergio Mayer se desempeñó como Diputado federal por el partido de Morena, fundado en 2014 pro el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a septiembre de 2021.