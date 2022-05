López-Gatell: de momento no hay medidas frente a contagios por hepatitis aguda en Coahuila, Durango y Nuevo León

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell explicó que la hepatitis aguda grave se da por una causa desconocida y de momento no hay alguna medida o acción que la población deba acatar de manera específica.

Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell señaló que la cantidad de casos es muy pequeña comparada con los casos que ocurren de las otras hepatitis.

En este sentido, el subsecretario destacó que por ahora no existe evidencia para confirmar o descartar su causa, así como si es o no infecciosa; sin embargo, el elemento positivo es que por ahora en el análisis de los datos sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación.

Asimismo, indicó que no existe patrón de propagación y se están estudiando los 21 casos que se han reportado en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Coahuila y Durango.