‘México estaría en emergencia sin la 4T’, asegura AMLO

“Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. Ya no funciona más de lo mismo, hace falta cambiar, en todos lados”, dijo en el Palacio Nacional.

“Eso que estamos mencionando, los precios de los combustibles en Europa, la inflación, ya no debe de continuar la misma política y se tiene que poner en el centro a la gente, no las élites, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos; en todos lados faltan los cambios. Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegio para minorías, por eso hay que cambiar”, concluyó.

