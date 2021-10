¡Milagro!, policía retira a ‘discapacitado’ que pedía dinero en el Metro... y sale caminando (video)

El hombre se arrastro algunos metros mientras era custodiado por uno de los policías, y subió unas escaleras con dificultad.

Al ver que en su camino había más escaleras, el hombre se puso en pie y como si hubiera sido un milagro, se levantó y salió caminando tranquilamente.

Todo esto quedó grabado en un video que fue publicado en redes sociales , el cual generó la indignación por parte de los usuarios del Metro quienes se ven afectados por este tipo de situaciones.

“Ese policía hace milagros, de seguro le dijo “levántate y anda... hijo de tu pinche madre”

“Yo antes me molestaba mucho con mi esposo de q “tuviera el corazón tan duro” y no diera limosna. Pero después de ver varios milagritos se me quitó lo tarugada!”.

“A estos malditos farsantes yo les daría 3 años de cárcel, y después trabajar sin sueldo 3 años ayudando a gente con capacidades diferentes”, expresaron en redes.