Minuto a Minuto: Guerra Rusia Ucrania | Estadounidenses temen que Putin lance ataque con armas nucleares

El alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, ha asegurado este lunes que las fuerzas ucranianas han expulsado a las rusas de la ciudad, situada en la región de Kiev, aunque ha matizado que la situación continúa siendo “peligrosa” y no descarta que vuelva a ser atacada. ”¡Nuestra Irpin ha sido liberada del mal de Moscú! ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a sus defensores! ¡Memoria eterna a los héroes caídos!”, ha expresado Markushin en un vídeo publicado en Telegram, recogido por la agencia UNIAN.

08:46 AM | Ucrania recupera Irpin

09:16 AM |Ucrania estima más de 500 mil millones de dólares en pérdidas económicas

”Esta nueva decisión arbitraria de las autoridades rusas era, por desgracia, de esperar. Un paso más para atacar la libertad de prensa y un nuevo intento de apartar a la población rusa de la información libre”, declaró el director general de DW, Peter Limbourg . Añadió que todo esto, sin embargo, no impide que DW “siga informando de forma independiente y exhaustiva sobre Rusia y la región desde nuestro nuevo estudio en Letonia y desde Alemania”. Por su parte, Christian Trippe, director de DW para Rusia, Ucrania y Europa del Este, añadió: “Los periodistas seguimos haciendo nuestro trabajo y proporcionando información fiable a nuestro público en Rusia”.

09:23 AM | Rusia declara “agente extranjero” a la emisora Deutsche Welle

08:14 AM | “Ucrania no cederá ningún territorio”

Ucrania no está dispuesta a sacrificar su “integridad territorial”, dijo un alto asesor del presidente ucraniano, en vísperas de nuevas conversaciones entre Ucrania y Rusia. Alexander Rodnyansky, asesor del presidente Zelensky, declaró al programa World at One de Radio 4 de la BBC que “ahora la presión recae sobre Rusia”.

“Está claro que no pueden mantener esta guerra durante años y su moral está tan baja que ni siquiera pueden mantener sus suministros y su logística”, afirmó Rodnyansky. “Si se pregunta a la gente que vive en estas zonas, no querrían vivir en Rusia. ¿Cómo podemos abandonarlos? Y menos aún la idea de trocear nuestro país”, añadió.

07:45 AM | Rusia analizará el video de supuesta tortura a prisioneros

El Kremlin afirmó el lunes que investigadores rusos analizarán un video difundido en las redes sociales que supuestamente muestra a las fuerzas ucranianas maltratando a soldados rusos capturados.