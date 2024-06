Triunfo de Morena le genera fuertes pérdidas al peso y a la Bolsa Mexicana de Valores

En su peor jornada desde la pandemia, el peso fue zarandeado por el triunfo de Morena en los comicios de este 2 de junio, pues junto con el mercado bursátil registraron fuertes pérdidas de más de 4 y 6%, de manera respectiva.

En la sesión de este lunes, la divisa mexicana tuvo una pérdida de 4.40%, o 75 centavos frente al dólar, para cotizar en 17.7141 unidades, un día después de conocerse que la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, es la virtual ganadora de la elección presidencial 2024.

Los datos del Banco de México (Banxico) revelan que este es el nivel más alto del tipo de cambio desde el 9 de noviembre del año pasado cuando alcanzó las 17.8152 unidades por dólar; además, la caída de este lunes ha sido la más pronunciada desde el 9 de marzo del 2020, al inicio de la pandemia, cuando se depreció 5.32 por ciento.

Si bien las encuestas y los mercados daban por ganadora a Sheinbaum, lo que impacta al tipo de cambio es que la nueva presidenta electa tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que podría dar lugar a cambios profundos en la Constitución.

“El peso mexicano es hoy la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar, ante los resultados de las elecciones llevadas a cabo ayer en México”, destacó Banco Base.

DESPLOME BURSÁTIL

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una caída importante, luego del triunfo que tuvo Morena en las urnas el domingo.

El índice S&P/BMV IPC cerró la jornada de este lunes con una pérdida de 6.11% en 51 mil 807.55 puntos, su peor caída desde marzo de 2020, año de la pandemia del coronavirus, lastrada por un desplome de las acciones de grupos financieros ante versiones de prensa de que el Gobierno entrante estaría analizando cambios fiscales al sector.

“Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos. Son estos puntos lo que están generando miedo”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

“Se tiene miedo de que la nueva administración quiera cambiar la Constitución. En términos económicos, preocupa la autonomía de Banco de México o que quieran cambiarle a un mandato dual, y también la disciplina fiscal”, añadió.

