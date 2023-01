Monreal accede a encuesta para elecciones del 2024, pero que sea externa a Morena

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, volvió a condicionar a su partido político. Esta vez, aceptó participar en el proceso para designar la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2024, pero sólo si la consulta es externa.

“Ellos han dicho que es la encuesta a la que a la que yo digo que no me someteré. Más bien, Mario Delgado quiere que sea la encuesta, elaborarla él, levantarla él, cantarla él, como fue recientemente. Yo no creo en esa”, dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

Recientemente, en una reunión con estudiantes universitarios de Nuevo León, Monreal reiteró su poco afecto hacia las encuestas internas de Morena.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Ricardo Monreal ‘no adelantarse’ a condenar a Genaro García Luna

“Aunque me dirían que los estatutos dicen que definen sus por como método único [la encuesta] a través de los acuerdos políticos se pueden reforzar estos mecanismos que refuercen la confianza, eso me refería y sigo sosteniéndolo”, apuntó.

Apenas la semana pasada, la dirigencia nacional de Morena reconoció a Ricardo Monreal para contender por la candidatura presidencial del 2024, donde lo arroparon junto con las “corcholatas” de AMLO: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.