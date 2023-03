Morena propone eliminar delito de aborto del Código Penal Federal, qué implica

Este fin de semana se hizo pública la intención de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) busca eliminar el “delito de aborto” del Código Penal Federal (CPF), algo que va de acuerdo con la vanguardia feminista del Siglo XXI; sin embargo, existen algunas dudas de cómo incidiría en la vida de México si se llegara a aprobar esta reforma.

El sábado 11 de marzo, la diputada Marisol García, de Morena, presentó su iniciativa de reforma para que los artículos 329 y 334 del CPF, esto para dotar al marco jurídico mexicano una nueva definición de aborto y las condiciones bajo las cuales se podrá realizar de manera legal.

La legislación actual refiere:

“Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”

De acuerdo con García Segura, se debe de promover el derecho a una maternidad deseada, dónde se tome en cuenta que, al momento de legislar, prepondere el Estado laico y la evidencia científica; además, “debemos proteger y garantizar el derecho de las personas a ser tratadas con dignidad y a que gocen de las libertades fundamentales, es decir, al derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Para dotar de sustento a su iniciativa, la legisladora retomó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se reconoce la penalización del derecho al desarrollo libre de la personalidad, incluyendo la autonomía reproductiva. Esto quiere decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a la interrupción del embarazo como un derecho y, en consecuencia, el Estado no debe perseguir a quien ejerce sus derechos.

Dicha iniciativa, al estar basada en una sentencia de la Suprema Corte, difícilmente podría ser revertida en tribunales; sin embargo, debe de pasar el proceso legislativo como cualquier otra iniciativa, de tal modo que esta iniciativa aún no es una realidad, por lo que se deberá de esperar a que sea sometida a votación por el Congreso de la Unión.