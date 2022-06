“Mucho ayuda el que no estorba”: AMLO se lanza contra ‘Va por México’ por moratoria constitucional

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, sus asesores politólogos, expertos”, reprochó AMLO.

Cuestionó que “Va por México” intente bloquear una reforma electoral y acusó que lo que buscaría sería seguir haciendo fraudes, por lo que pidió “que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos, como lo hacían antes, de la decisión del pueblo”.

Además acusó que la oposición deja en claro que “si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad”.