Muerte por ahogamiento del joven pionero de las criptomonedas Nikolai Mushegian, alimenta las teorías de conspiración

Nikolai Mushegian llamado pionero de las criptomonedas tuiteó el 28 de octubre que las agencias de inteligencia iban a asesinarlo y fue encontrado muerto en una playa de Puerto Rico horas después.

“La CIA, el Mossad y la élite pedo están ejecutando una especie de red de chantaje para atrapar el tráfico sexual desde Puerto Rico y las islas del Caribe”, tuiteó Mushegian, un desarrollador de plataformas financieras descentralizadas basadas en blockchain que quería acabar con la corrupción bancaria global, a las 4:57. am “Me van a incriminar con una laptop plantada por mi ex [novia] que era una espía. Me torturarán hasta la muerte”.

Luego, el joven de 29 años salió a caminar de su casa de playa de 6 millones de dólares en la lujosa área de Condado de San Juan, Puerto Rico. Un poco después de las 9 am, un surfista de Ashford Beach, un lugar considerado tan plagado de corrientes que los hoteles locales advierten contra nadar en el océano, descubrió el cuerpo de Mushegian en las olas. Estaba vestido con su ropa y tenía su billetera encima, dijeron las fuentes a The Post.

La noticia de la muerte de Mushegian, junto con su último tuit y otras publicaciones oscuras sobre la lucha contra las personas “malvadas” que formaban parte del “cártel de la banca central”, que, según él, usaba “deuda y chantaje” como armas, han alimentado teorías de conspiración. en línea y en la comunidad de criptomonedas muy unida en Puerto Rico.

“Así que Nikolai todavía está muerto”, tuiteó Ameen Soleimani, CEO de Spankchain, el 3 de octubre. “Mi dinero está en lo asesinen. Fue encontrado ahogado 4 horas después de su tuit más arriesgado. Tuvo todo el año para ahogarse al azar o ser asaltado, por lo que parece poco probable que su muerte no esté relacionada con su tweet...”.

“Mushegian... tuiteó hace 4 días sobre la CIA, el Mossad y las élites de pedo y temiendo por su vida... Encontrado muerto ayer... Las élites de pedo son reales... por qué Epstein se suicidó”, escribió Smoky Bear .

En septiembre, Mushegian tuiteó que había “3 futuros posibles para mí 1) suicidado por la CIA 2) activo esclavo con daño cerebral de la CIA 3) la peor pesadilla de las personas que me jodieron hasta ahora, estoy seguro de que estas son las únicas opciones .”

Mushegian fue uno de los primeros desarrolladores de Maker DAO , el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) más grande y fue un arquitecto clave de los sistemas de monedas estables: monedas sin respaldo del gobierno.

Una persona que conoció muy bien a Mushegian durante años hasta que tuvieron una pelea hace dos años dijo que el desarrollador era “muy, muy inteligente”, pero que también sufría ataques extremos de paranoia.

“Tenía problemas mentales”, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato. “Él vio a un psiquiatra a veces. Fumaba mucha marihuana. Una cantidad tremenda”.

Mushegian fue uno de los primeros desarrolladores de Maker DAO , el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) más grande y fue un arquitecto clave de los sistemas de monedas estables: monedas sin respaldo del gobierno.

Una persona que conoció muy bien a Mushegian durante años hasta que tuvieron una pelea hace dos años dijo que el desarrollador era “muy, muy inteligente”, pero que también sufría ataques extremos de paranoia.

“Tenía problemas mentales”, dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato. “Él vio a un psiquiatra a veces. Fumaba mucha marihuana. Una cantidad tremenda”.

“Era un tipo muy peculiar”, agregó la fuente de Mushegian. “Él y yo pasamos mucho tiempo juntos y yo sabía todo sobre él. Parecía engreído y arrogante, pero eso era solo su autismo. Era un gran nerd, pero no dejaría que nadie lo intimidara. Tenía una colección de armas: armas largas, pistolas, rifles. Le gustaban las armas y sabía que quería protegerse. Tal vez sabía demasiado o iba a exponer a alguien. Dijo exactamente lo que tenía en mente. No tenía filtro”.

Pero Brock Pierce, el niño estrella de “Mighty Ducks” convertido en multimillonario de las criptomonedas que fue pionero en la mudanza masiva de los zares de las criptomonedas a Puerto Rico cuando se mudó allí en 2017, conocía a Mushegian y cree que la muerte fue simplemente una tragedia que quizás nunca se resuelva.

Pierce le dijo a The Post que él y otros miembros de la comunidad inicialmente estaban muy “confundidos” acerca de lo que pudo haberle sucedido a Mushegian cuando se enteraron por primera vez de su muerte.

Luego, después de hablar con la familia de Mushegian en el Medio Oeste y otras personas en el funeral en San Juan, dijo que llegó a creer que el ahogamiento no fue accidental ni el resultado de un juego sucio, dando a entender que fue autoinfligido. Varias fuentes dijeron que Mushegian había estado en tal “espiral descendente” en las últimas semanas que su padre había venido a quedarse con él en su casa de Condado.

La policía de San Juan declaró que la muerte de Mushegian aún está bajo investigación, pero no se considera un homicidio en este momento.

“Su madre aclaró que su muerte no tuvo nada que ver con sus tuits [de conspiración]”, dijo Pierce. “Era un hombre hermoso y un niño de corazón. También fue un visionario increíble, no suelo llamar brillante a la gente, pero Nikolai era brillante. Y la gente brillante a veces camina al borde de la locura”.

Pierce le dijo a The Post el martes que los padres de Meshugian, que emigraron a los EE. UU. desde Rusia, dijeron que había estado sobrio durante los últimos seis meses y que podría haber juzgado mal las olas de la playa y haber sido arrastrado accidentalmente por las olas.

El inversionista en criptomonedas Michael Terpin, quien estuvo entre la primera ola de empresarios tecnológicos que se mudaron a Puerto Rico incluso antes que Pierce, dijo que conocía a Mushegian y trabajó con él.

“Era un tipo brillante y no lo llamaría un tipo de persona con sombrero de papel de aluminio en absoluto”, dijo Terpin a The Post. “Esto es sacado de un episodio de ‘The Blacklist’. Sé que a Nikolai le gustaba ir a meditar por la mañana, pero no sabía que fuera del tipo que salía a nadar así, especialmente en aguas tan turbulentas. No veo ninguna forma de que esto haya podido ser un accidente”.

Otro amigo en Puerto Rico que habló bajo condición de anonimato dijo que muchos temían que Mushegian se suicidara.

“Dejó de hablar con la gente y se volvió muy solitario”, declaró su amigo. “Creo que su salud mental estaba empeorando y no estaba pidiendo ayuda. Se había encerrado en sí mismo. Desafortunadamente, creo que su [último] tweet fue una forma realmente audaz de darle significado a un suicidio. Como, ‘¿Cómo puedo darle algo de nobleza y significado a mi muerte?’”.

Mushegian, aparte de sus tuits más oscuros, se había posicionado durante mucho tiempo como alguien que ayudaba a traer al mundo una forma más pura de banca y finanzas.

“Nikolai estaba trabajando por un mundo incorruptible y quería que hubiera una separación entre la banca y el estado, tal como hay una separación entre la iglesia y el estado”, dijo Pierce. “Sintió que el mundo estaría mejor si los bancos centrales no pudieran imprimir dinero y financiar guerras”.

Mushegian, un graduado de Carnegie Mellon de 2014 que donó $ 1.4 millones a la escuela, a menudo hacía referencia al difunto Terry A. Davis, una vez llamado “Programador solitario de Dios”, en sus escritos, así como en su perfil y sitio web de LinkedIn, a veces incluso usando Davis ‘ nombre como su propio identificador. Davis, quien creó y diseñó un sistema operativo completo y complejo, Temple OS , por sí mismo, tenía un pequeño culto de seguidores, pero también padecía graves problemas de salud mental, incluida la esquizofrenia.

TE PUEDE INTERESAR: Biden y Xi Jinping se reunirán la próxima semana; origen de COVID-19 y fentanilo en la probable agenda

Davis murió en agosto de 2018 a los 48 años después de ser atropellado y asesinado por un tren en The Dalles, Oregón. El maquinista lo consideró un suicidio, según un informe policial.