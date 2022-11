El día de hoy, la Casa Blanca ha confirmado que Joe Biden se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, en Indonesia la próxima semana, pero no dijo si el primer encuentro en persona de los líderes desde que Biden asumió el cargo abordará las exportaciones mortales de fentanilo o los orígenes de COVID-19.

La reunión de Biden-XI del próximo 14 de noviembre en Bali sigue a una caída en picada en las relaciones entre Washington y Beijing debido a la pandemia de COVID-19, las maniobras militares cerca de Taiwán y la guerra comercial impulsada por los aranceles del expresidente Donald Trump.

COVID-19 ha matado a más de 1 millón de estadounidenses después de una posible fuga de un laboratorio de Wuhan, China, que estaba realizando una investigación arriesgada de “ganancia de función”.

Mientras tanto, el fentanilo exportado en gran parte desde China provocó un récord de 107 mil muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, el año pasado.

“Espero que discutan una variedad de temas regionales y globales que incluyen la guerra de Rusia en Ucrania y las recientes provocaciones [de Corea del Norte]”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a los periodistas en una llamada el jueves por la mañana.

“Ya sea que se trate de gestionar el riesgo estratégico al seguir presionando para que se celebren algunos tipos de conversaciones sobre la estabilidad estratégica o buscar poder trabajar juntos sobre el cambio climático, particularmente ahora que la COP27 está en marcha, estas son todas las cosas que espero que el presidente Biden discuta”. dijo el funcionario.

Biden pareció confirmar la reunión con Xi durante una conferencia de prensa el miércoles cuando un periodista le pidió astutamente que hablara sobre el mensaje de Estados Unidos a China sobre Taiwán. El presidente respondió de una manera que esencialmente confirmó la reunión al margen de la cumbre del G20.

“Estoy seguro de que hablaremos de China, disculpe, Taiwán”, continuó Biden. “Y estoy seguro de que discutiremos una serie de otros temas, incluido el comercio justo y las relaciones relacionadas con su relación con otros países de la región”.

La convocatoria de reporteros organizada por la Casa Blanca el jueves por la mañana dijo que el objetivo principal de la reunión sería “detener la espiral descendente” en la relación y “trabajar juntos donde nuestros intereses se alinean” para “construir un piso”.

“Uno de los objetivos principales es realmente sobre su comprensión de las prioridades e intenciones de los demás y, cuando sea posible, un control de malentendidos y percepciones erróneas... y garantizar que podamos tener líneas continuas de comunicación”, dijo el funcionario.

Es posible que Biden y Xi aborden en última instancia las exportaciones de COVID-19 y fentanilo, pero la omisión de los problemas en los pronósticos oficiales iniciales indica que no son una prioridad principal.

Biden rara vez menciona los orígenes del virus, un contraste notable con Trump, quien ha forzado a China a pagar 50 billones de dólares en “reparaciones” si vuelve a tomar la Casa Blanca en 2024.

En agosto de 2021, la comunidad de inteligencia de EE. UU. dijo que el lanzamiento de un laboratorio en Wuhan, China, era una de las dos teorías “plausibles” para explicar los orígenes de la pandemia. En ese momento, Biden dijo en una declaración escrita que “el mundo merece respuestas, y no descansaré hasta que las obtengamos” y que “todos debemos entender mejor cómo surgió el COVID-19 para prevenir más pandemias”.

Pero el presidente ha dicho muy poco sobre el asunto desde entonces.

Los documentos publicados el año pasado por The Intercept revelaron que EcoHealth Alliance usó dólares de los contribuyentes estadounidenses en experimentos de laboratorio de Wuhan que modificaron tres coronavirus de murciélago distintos de COVID-19 y descubrieron que se volvieron mucho más infecciosos entre ratones “humanizados” cuando se les agregaron receptores de tipo humano. .

En respuesta a una pregunta de The Post, Biden afirmó en enero que había presionado a Xi para que fuera transparente sobre los orígenes de la pandemia, a pesar de que la entonces secretaria de prensa, Jen Psaki, había dado a los periodistas la impresión opuesta. Biden dijo que su propio equipo de prensa no sabía que lo había hecho porque no estaban en la sala para su intercambio con el líder chino sobre el tema.

El presidente de EE. UU. se reunirá con Xi a pesar de los registros comerciales en línea que indican que el primer hijo, Hunter Biden, todavía tiene una participación del 10% en BHR Partners, una firma de capital privado respaldada por el estado chino que administra $ 2.1 mil millones en activos y tiene un papel destacado en la adquisición de activos en el extranjero. .

Hunter Biden cofundó BHR Partners en 2013, pocas semanas después de unirse al entonces vicepresidente Joe Biden a bordo del Air Force Two en un viaje oficial a Beijing, según el Wall Street Journal. Hunter presentó a su padre al director ejecutivo entrante de BHR, Jonathan Li, en el vestíbulo de un hotel y Joe Biden luego escribió cartas de recomendación universitaria para los hijos de Li.

The Journal informó que el “capital desembolsado” de Hunter Biden para establecer la empresa fue de $425,000, según los registros de registro corporativo. A lo largo de 2021, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Hunter Biden todavía estaba trabajando para “deshacerse” de su participación del 10% en BHR.

TE PUEDE INTERESAR: Putin no asistirá a la cumbre del G-20 para evitar confrontación con EU

Una semana después de la cumbre virtual del presidente Biden con Xi en noviembre de 2021, el abogado de Hunter Biden, Chris Clark, dijo que la participación había sido desinvertida. Sin embargo, los registros en línea muestran que el primer hijo aún tiene la participación y ni Clark ni la Casa Blanca brindaron más información sobre la supuesta transacción.

En 2016, BHR Partners influyó en la facilitación de un acuerdo en el que una empresa china compró una mina de cobalto congoleña a empresas estadounidenses y canadienses. La transacción ganó mucha atención el año pasado cuando fue destacada por el New York Times y porque el cobalto es un material importante para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

En una empresa comercial china diferente, Hunter Biden y su tío James Biden ganaron $ 4.8 millones de CEFC China Energy, un brazo de la iniciativa de influencia extranjera “Belt and Road” de Beijing, en 2017 y 2018, según el Washington Post.

Un correo electrónico de mayo de 2017 sobre la asociación CEFC dice que al “grandulón” se le debía un recorte del 10%.

Dos exsocios de Hunter Biden, Tony Bobulinski y James Gilliar, identificaron a Joe Biden como el “tipo grande” y Bobulinski dice que se reunió con Joe Biden para hablar sobre el trato.

El presidente ha negado haber ganado dinero con los acuerdos comerciales de su hijo en el extranjero y la Casa Blanca dice que mantiene su afirmación de 2019 de que nunca ha discutido las empresas con su hijo, a pesar de la evidencia de que ha interactuado con los socios de Hunter de China, Kazajstán, México, Rusia y Ucrania .