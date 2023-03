Acepta MORENA posponer cabotaje de reforma de Ley General de Aviación: confirman líderes de oposición

Líderes de oposición confirmaron que Morena aceptó posponer el cabotaje a fin de avalar por unanimidad la reforma en materia de aviación civil que permitirá recuperar la Categoría 1 en materia de seguridad aérea.

En entrevista con El Universal, el coordinador del PAN, Jorge Romero, señaló que este miércoles los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) terminarán de planchar el acuerdo y adelantó que su bancada está lista para sesionar en la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

“Nosotros lo dijimos desde un principio, si en la reforma de la Ley General de Aviación metían todo el paquete a nosotros no nos iba a quedar de otra más que votar en contra. Ahora se da esta posibilidad de dictaminar sólo lo correspondiente a regresar a la Categoría 1, estamos listos”, puntualizó.

El panista aclaró que sigue en el aire la propuesta para que el Estado pueda operar una aerolínea, pero dejó abierta la posibilidad de apoyarla sólo si se dictamina por separado.

“Si quieren que la Categoría 1 salga por unanimidad tiene que ser un dictamen exclusivo y en eso estamos, me parece que así va a salir. Hemos estado platicando y muy probablemente este mismo miércoles se haga el anuncio oficial. No hemos fijado una postura respecto a la aerolínea operada por el Estado, pero yo te podría decir, a título personal, que si es una aerolínea nacional que habrá de competir junto con el resto, adelante, y si lo que quieren hacer es una especie de símil con la CFE y que sea una aerolínea preponderante en detrimento de las demás aerolíneas nacionales obviamente estaríamos en contra, pero como todavía no lo conocemos a plenitud, pues todavía no puedo decir que haya una postura oficial”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que su bancada apoyará aquellas modificaciones que coadyuven a que México recupere la Categoría 1: “Hay algunas otras reformas que están encaminadas a recuperar la categoría aeroespacial de México, y en eso estamos a favor”.

Pese a ello, aclaró que la bancada naranja no está a favor de la creación de una aerolínea estatal y adelantó que en caso de que se presente la iniciativa en ese sentido su voto sería en contra.

“De eso no se ha hablado. Esa reforma no tiene consenso y nosotros, por supuesto, no estamos a favor. La creación de una aerolínea estatal es una forma de estatización y militarización, además de que no habría igualdad en la competencia.

“El tema de cabotaje tiene divisiones de opinión en los grupos parlamentarios, incluso de Morena, y deberíamos de darle un espacio más amplio a ese tema y no meterlo en un paquete que podría salir sin cabotaje yo creo que antes de Semana Santa”, abundó.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, dijo que pausar el cabotaje “es un logro importante”. Aclaró que “todos queremos que a México le vaya bien y recuperar la Categoría 1 [de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos] es parte de que a México le vaya bien”, por lo que apoyarán el plan, aunque si Morena pretende sacar el cabotaje a cambio de que se avale una aerolínea de Estado, “por supuesto que vamos en contra”.

En la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Brasil Acosta, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, consideró que sacar el cabotaje de la reforma “es un logro de la industria aérea relativo al tema de la competencia, porque el cabotaje abría la puerta a una competencia desleal, entonces me parece que está bien”.