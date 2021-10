Aprueba INE fecha de revocación de mandato, será el 27 de marzo y se recabarán firmas en app

CIUDAD DE MÉXICO.- Se aprobó por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) los lineamientos definitivos para la consulta de revocación de mandato: la votación será el 27 de marzo y la recolección de firmas será a través de una aplicación, con excepción de 204 municipios.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, regresó a la representación de Morena ante el INE con el fin de alegar sobre los lineamientos de la consulta aprobados por el Consejo General.

La queja de Gutiérrez Luna se enfocó en que el último lineamiento va en contra de la ley, pues limita la recolección de firmas; “nos dijeron muchas veces aquí ‘no hay ley, no hay ley, no hay ley’, ya hay ley y ahora hay que observar la ley. Si me vienen con la visión burocrática de ‘es más fácil para nosotros’, perdónenme, pero no están viendo la ley, perdónenme, pero no es hacerles la chamba más fácil. Lo que les estamos pidiendo es que tengan la sensibilidad de entender que no en todos lados se tiene internet”.

Otro requerimiento del cual no estuvo de acuerdo el diputado de Movimiento Regeneración Nacional fue que las boletas impresas para los 204 municipios deberían incluir una marca de agua de seguridad del INE, ya que, es contrario al artículo 11 de la ley donde explica los únicos requisitos previstos y no incluye la marca de agua.

Por el contrario, Ciro Murayama, expuso que el uso de papel “se ha prestado a la trampa y fraude para entregar apoyos apócrifos”; mientras que el consejero Uuc-kib Espadas explicó que la ley sostiene que la votación se debe realizar el primer domingo posterior a los 90 días naturales de la expedición de convocatoria, mismo que no coincide con el próximo 27 de marzo.

Otra contradicción es el artículo 28 que coincide con la recolección de firmas, pues señaló que debe ser en físico, “eso se votó en la Cámara y fue ratificado en el Senado, la ley ordena, no nos está sugiriendo, no nos está proponiendo”; además del artículo 30 el cual señala que la difusión iniciará en la fecha que este consejo establezca en la convocatoria, lo que entra en contradicción, pues la ley establece que la difusión iniciará al día siguiente de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

Mientras que, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, sostuvo que los lineamientos se basan en lo señalado por la Constitución; agregó que si se tiene una contradicción con la ley no deja margen de maniobra, al igual que constitucionalmente se ordena al INE que la jornada se dé a los 60 días de la convocatoria.

Los requisitos fueron aprobados por los consejeros con dos votos en contra de Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas. El único lineamiento eliminado fue la marca de agua en formatos impresos, pero la solución será aplicar candados de verificación para no incurrir en malos manejos. Se debe obtener un mínimo de tres por ciento de la lista Nominal en las votaciones para que proceda la solicitud.

(Con información de Milenio)