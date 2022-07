Atacadas con ácido en México, víctimas del sistema y olvidadas por el Estado

“Fue cuando decidí ya no buscar, ya no saber más, porque aparte este sujeto ya se había ido, o yo creí que jamás iba a regresar y pues así fue durante 19 años. Y él al final, en el mes de agosto del 2019 regresa. Y me busca y me empieza a agredir nuevamente, me empieza a violentar”, lamenta.

Elisa volvió a interponer una denuncia. En febrero de 2021 Javier Edilberto fue detenido y en diciembre fue declarado culpable, pero no por intento de feminicidio, sino por violencia familiar, por lo que fue sentenciado a cinco años de prisión con la posibilidad de llevar el proceso en libertad si pagaba 30,000 pesos (casi 1,500 dólares).

Tras apelar la sentencia, Elisa, junto con colectivas feministas de las que se apoyó, logró que la pena ascendiera a siete años, pero todavía espera que se reponga el proceso de 2001, que se juzgue a su expareja por intento de feminicidio y que haya justicia.