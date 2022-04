‘Estoy en peligro’, reducen protección a María Elena, agredida con ácido

Oaxaca, Oax.- María Elena Ríos, la joven saxofonista víctima de tentativa de feminicidio, denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas redujo sus medidas cautelares, lo que dijo, representa un alto riesgo para su vida.

“Estoy en peligro, es evidente que me quieren inmovilizar”, expresó la joven de 28 años, quien el 9 de septiembre de 2019 fue agredida con ácido, sin que hasta el momento sus agresores materiales e intelectuales hayan recibido sentencia.

La joven informó que en julio de 2021 ingresó al Mecanismo y que la mañana de este miércoles, a través de correo electrónico, le fue notificada esta reducción de protección federal.

“Hoy me mandaron un correo que las medidas solo serán en Oaxaca y no en Ciudad de México, aunque les expliqué que mi actividad es en la capital (...) porque me reúno con la CNDH, con CEAVI (comisión de víctimas) y asesoría legal, además mis tratamientos médicos son allá”, detalló.

Ríos agregó que hasta el momento no hay justicia, y uno de sus agresores está libre, lo cual la pone en riesgo constante.

Además, indicó que en marzo la CNDH envío una recomendación al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía estatal por la violencia institucional, obstaculización de justicia y corrupción, pero hasta el momento nada se ha cumplido.

