Bebé encontrado sin vida en penal de Puebla habría sido robado de CDMX

“Aún no se sabe ciencia cierta si fue robado de una morgue porque el cuerpo, por la cantidad de días que llevaba muerto, estaba en buen estado (...) Se sabe que el bebé estaba registrado en la Ciudad de México en un hospital”, dijo en entrevista. Todavía no ha salido Ernestina Godoy ni han salido a decir si había o no una alerta Amber de este bebé; no sabemos eso todavía”.

“Ya hay varias instituciones, pero tenemos que terminar de entender qué fue lo que pasó. La fiscalía de Puebla, que está llevando cabeza en esta investigación, no ha girado ningún tipo de orden de aprehensión ni responsabilidad; ni alguien del sistema penitenciario ni alguna persona física que haya ingresado al bebé al reclusorio.

A decir de Saskia Niño de Rivera, existe información de que se llamó a declarar a una mujer que presuntamente metió al bebé al penal, pero hasta ahora se desconocer quién es y qué relación tiene con el bebé, o si éste estaba vivo o muerto, “aunque todo indica que estaba sin vida al momento de ingresarlo al penal”, dijo.

“Ahora con estos hallazgos de que es un tema interestatal, siguen con información clasificada y con información muy restringida, pero hay que esperar a ver a quiénes van a responsabilizar. Ahorita sabemos que estaba registrado en un hospital, pero no sabemos si el bebé ya estaba en una morgue porque murió; sabemos que murió supuestamente de asfixia, pero las investigaciones siguen”.

Reinserta hizo un llamado a la CNDH para atraer el caso, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla pidió no investigarlo.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos estatal consideró que es la única ‘instancia competente para conocer de los hechos materia de la queja”.

