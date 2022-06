Debemos prepararnos para una mejor alianza: PRD

CDMX.- El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que los resultados de los comicios en seis estados del pasado domingo obligan a concretar una alianza opositora más amplia de cara a las elecciones de 2023, así como empezar a trabajar en la ruta y organización frente a las presidenciales de 2024.

“Estos resultados nos obligan a seguir trabajando de cara a las elecciones de 2023 en el Estado de México y en Coahuila”.

Expuso que está convencido de que el camino de las alianzas para enfrentar a Morena y buscar el rumbo del país, es el correcto y efectivo. Hay temas que corregir, en primer lugar, las candidaturas, ya que deben ser con el mayor consenso posible.

Puso como ejemplo Hidalgo, en donde al momento de definir la candidatura hubo un encontronazo entre el gobernador Omar Fayad y Alejandro Moreno, líder del PRI, lo cual acabó afectando.

Agregó que las candidaturas de 2023 tendrán que ser resultado de consensos, de acuerdo, en donde participen los actores que juegan un papel importante, para evitar que se repitan errores que deriven en derrotas.

“De cara a 2024 es algo que ya debemos empezar a trabajar, analizar y poder finalmente sumar en la alianza a toda la oposición, incluido MC, es deseable que ellos sean parte de esta alianza opositora”, subrayó.

Sobre el balance para el PRD de los resultados del domingo, expuso que las elecciones se desarrollaron en general en paz, sin grandes sobresaltos, con algunos pequeños incidentes, lo que no significa que no haya estado presente la mano de la delincuencia organizada, como se hizo en algunas partes de Tamaulipas, donde representantes de partidos no pudieron ingresar a municipios controlados claramente por el crimen.

Subrayó que el resultado electoral para la oposición en México es bueno, tras lo dicho por Morena y el Presidente que ganarían seis de seis. Perdieron dos y está en disputa Tamaulipas: “Ellos iban por carro completo, pero no sucedió y seguramente se van a litigar esos resultados”.