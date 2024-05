Detienen a dos por ataque a candidato a gubernatura en Puebla

“ Me informan que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de un hombre y una mujer a bordo de una camioneta Jeep, Patriot, color blanca, mismo que junto con otros cómplices irrumpieron violentamente en un domicilio de Zavaleta y agredieron físicamente a vecinas ”, informó.

ATAQUE A CANDIDATO A GUBERNATURA DE PUEBLA

El pasado sábado, alrededor de las 22:15, el candidato dio a conocer en sus redes sociales un intento de ataque a su vivienda en la zona de Zavaleta, acusando que los acontecimientos tenían tintes políticos.

“A mis adversarios les digo que no me van a doblar, no causarán mella con estos actos cobarde. Mi ánimo y mi determinación es continuar con esta lucha por un mejor Puebla y un mejor medio para que todas nuestras familias sin excepción vivan sin miedo”, dijo.

Eduardo Rivera reiteró que su familia se encuentra bien físicamente, aunque con afectaciones psicológicas por haber vivido las consecuencia de estos hechos de violencia.

Ante dicha situación, el abanderado del bloque opositor decidió suspender sus actividades proselitistas en el interior de Puebla, en donde se encontraba.