Dos horas de terror y ahora años de devastación, las víctimas pobres de Acapulco tras el paso del huracán Otis

Pero pocas de las decenas de personas con las que habló The Associated Press dijeron haber recibido ayuda del gobierno, y tampoco esperaban mucho.

Sandoval y su familia han pasado décadas viviendo muy cerca de los rascacielos en la playa y de las tiendas de lujo que bordean el distrito más lujoso y elegante de Acapulco: la Zona Diamante.

Ese glamour nunca llegó a la puerta de su casa de concreto de dos habitaciones, que no cuenta con agua potable y los caminos están sin pavimentar. Conocido por los lugareños como el “vecindario hundido”, Viverista siempre es el barrio más afectado por los desastres naturales.

TE PUEDE INTERESAR: Réquiem para Acapulco

Hace tres años, Sandoval estaba radiante de orgullo cuando, después de 25 años de ahorrar, puso 30 centímetros (1 pie) de concreto en el piso y un techo de metal nuevo en su casa para que no se inundara cada vez que llovía. Pero eso parecía muy lejano el viernes, cuando Sandoval y sus hijos rebuscaron entre sus pertenencias empapadas.

“Estaba muy feliz porque tenía un techo seguro, porque ya tenía mi casa más bonita. Pero ahora... No, no había podido ni llorar. No sé. No sé qué vamos a hacer”, dijo la mujer de 59 años. “Yo ya no creo que viva otros 20 años para arreglarla”.