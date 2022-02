Esta es la carta que envió AMLO al INAI para conocer ingresos de Loret de Mola

“Yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy para que la oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola, a ver qué nos contesta. Envié esta carta, y no es un asunto personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría, pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtiene muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores”, acusó AMLO .

“También solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, añadió.