Maestros de SLP denuncian falta de pagos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Desde hace cinco meses, tras la toma de protesta del nuevo gobierno de San Luis Potosí, al menos 74 profesores de educación básica en la entidad potosina no han recibido su sueldo quincenal, así lo denunciaron docentes, estudiantes y padres de familia que se manifestaron en Plaza de Fundadores.

Acorde con lo dicho por la profesora Judith Alonso, quien trabaja en la Escuela Secundaria Luis Córdoba Reyes, ubicada en la colonia Wenceslao Victoria de la capital potosina, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado suspendió los contratos por honorarios de los docentes que se encontraban en ese esquema, como es el caso de ella, aunque sólo de manera verbal.

La maestra explicó que los 74 maestros afectados continúan dando clases normales, aún envían las listas de asistencia y las calificaciones, no obstante no les han pagado debidamente sus quincenas que no ascienden a más de dos mil 400 pesos.

“Nosotros lo hacemos con mucho cariño, porque seguimos siendo maestros y eso se puede ver a leguas, porque hasta la fecha no hemos dejado nuestro puesto de trabajo, nuestra preocupación es que los niños, los jóvenes no se queden sin educación”, agregó la afectada.