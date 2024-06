Tras más de 18 años, encuentran restos en Pasta de Conchos; familias cuestionan comunicación del gobierno

Para este punto a partir del que se enfrentaron a nuevos retos y disgustos, las familias de los mineros ya habían transitado por una serie de argucias legales, omisiones, e incluso panoramas fatídicos como los del inicio donde se les decía que no abrían la mina “porque el agua se había contaminado de SIDA”.

“El rescate para nosotros es un tema muy sensible, delicado e importante para nosotros. Me sorprende que hasta la fecha no puedan siquiera formular una manera de comunicación para las familias cuando ya se ha tenido otras experiencias de casos donde se recuperan restos ¿Cómo confiar de ahora en adelante en todo lo que se nos diga?”, se dijo.

Hasta el momento, el Plan que se puso en marcha el 11 de febrero del 2022, ha generado un costo superior a los dos mil 200 millones de pesos que se han empleado en apertura de tramos, tiros e instalación de luminaria, para poder realizar trabajos y rescatar los restos de los 63 mineros.

Respecto al rescate, las familias han insistido en que además de que el rescate significa la conclusión de las familias con una digna sepultura, también representa una apertura a otros panoramas dentro de la justicia y la verdad sobre lo ocurrido el tema es que ayuda a construir la verdad sobre lo ocurrido en la madrugada del 19 de febrero del 2006 debido a la falta de ventilación y otras omisiones en la seguridad de la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos.