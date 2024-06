Fallece Johnny Canales, presentador mexicano e impulsor de la carrera de Selena Quintanilla

El reconocido presentador también fue “padrino” de difusión de otros grupos mexicanos como La Mafia, Intocable, Grupo Pegasso De Emilio Reyna o Los Tigres del Norte, catapultándolos hacia el público en Norteamérica.

LA CARRERA DE JOHNNY CANALES EN LA TELEVISIÓN

Tanto su icónica frase ‘You go it, take it away’ como personalidad fueron algunos de los aspectos que Canales imprimió en su programa, que duró 8 años al aire en Televisa y Univisión, rompiendo las barreras internacionales entre México y Estados Unidos.

De la misma forma, también experimentó grandes dificultades cuando intentó volver al aire, ya que tuvo una querella legal con la distribuidora Telemundo.