Morena pedirá remoción de consejera Paula Ramírez ante el INE, por conflicto en Jalisco tras elecciones

Recientemente de dieron a conocer los resultados de los cómputos distritales, donde se nombró vencedor legal al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, Morena anunció al Instituto Nacional Electoral (INE) que solicitarán la remoción de Paula Ramírez, la consejera presidenta estatal.

“En esta semana habremos de estar presentando una solicitud de remoción en contra de la presidenta del OPLE de Jalisco, quien ha tenido ligereza en sus comentarios, imputándonos actos sin prueba, que ha defendido a un partido político y que ha actuado de manera facciosa”, dijo el representante morenista, Sergio Gutiérrez Luna.

Asimismo, resaltó lo mencionado por el dirigente nacional de dicho partido político, Mario Delgado, sobre los planes de impugnar la contienda.

“Y además, creemos nosotros, no profesional y faltando a su deber de cuidar adecuadamente la elección, y de generar condiciones de certeza y de neutralidad, y no ha sido así”, añadió.

Por otro lado, Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional (PAN), criticó las acusaciones fraudulentas por parte de Morena en las elecciones de Jalisco, cuando rechazan los mismos señalamientos en las elecciones presidenciales, donde se denominó a Claudia Sheinbaum como la sucesora del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No quieren que se hable de fraude electoral en el país, pero en donde no gané sí hablo del fraude electoral. Y que conste que Jalisco es de Movimiento Ciudadano, no es de nosotros.

“Entonces ¿somos o no somos, pues?, o sea, ahí donde gana MC ahí sí hubo fraude, pero bueno, ellos se defenderán solos, espero que anden por ahí en algún lugar para hablar del tema”, señaló el panista en ausencia de representantes emecistas.

Con información de Milenio.