Nacionaliza la 4T al ‘oro del futuro’

“ ¿Quién lo va a explotar? Ahí se va a quedar en las entrañas de la tierra, el Gobierno no tiene la capacidad económica para invertir en eso ”, “ casi todas las dependencias están desmanteladas, en las Secretarías en los estados casi no hay gente, están solas ”, dijo Raúl José Garza, presidente de la Cámara Inmobiliaria . Con información de El País, Expansión, Rebeca Ramírez

El gobierno puede otorgar concesiones a particulares para explotar estos recursos. Si el gobierno no quiere, por las razones que sea, que los particulares intervengan en la extracción del litio , simplemente puede dejar de otorgar concesiones, no es necesario modificar la ley, estableció la organización.

El Clúster de Energía de Coahuila aseguró que no era necesario modificar la ley, para nacionalizar el litio.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, consideró ayer que para aprobar una reforma como la eléctrica, se requiere que haya consenso en el país.

“No celebro el que no haya pasado la reforma, México necesita otra reforma, pero no impuesta desde el Poder Ejecutivo, tiene que ser consensual y tiene que ser analizada”, expresó el Mandatario.

Riquelme manifestó que en las negociaciones debieron participar los gobernadores, dado su interés de generar inversiones en energías limpias, como lo es Coahuila y esa discusión tiene que ser amplia.

Todos queremos que le vaya bien a la Comisión Federal de Electricidad, puede ser una fortaleza para el país, dado que México desde hace mucho tiempo emigró hacia la inversión extranjera, generando condiciones de competitividad, certidumbre en quien invierte en el país, dijo.