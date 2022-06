Periodista huye de Guatemala tras recibir amenazas, ahora afronta la violencia en México

Refugiado en esta ciudad fronteriza, que también sufre los estragos de la violencia, Álvarez González espera haciendo acopio de paciencia hasta que llegue una decisión positiva a su caso desde la Unión Americana.

Álvarez González, de 41 años y quien ha hecho documentales sobre migración, ahora está del otro lado de la moneda y le toca estar frente a la cámara.

Aunque sabe que está en una ciudad violenta, que tan solo en mayo registró más de 100 homicidios dolosos, dice que no está en la misma vulnerabilidad que en Guatemala, ya que no ejerce como prensa y además no es conocido.

“Espero que Estados Unidos vea mi caso, yo sería útil, no sería una carga. Yo espero que me den oportunidad de asilo, sepan que he esperado tanto tiempo, que trato de hacer las cosas bien para tener una respuesta correcta para cuando Dios decida y ellos tomen cartas en el asunto”, dice este miércoles en entrevista con Efe.

Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación. Álvarez González ha trabajado en agencias internacionales como Reuters, CNN en español, Telesur y Univisión.