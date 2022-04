Rechazan ley eléctrica por no alcanzar votos necesarios; ahora analizan la minera

Oposición se mantiene firme y no da los votos que requerían Morena y aliados

No se podía pagar un costo ambiental tan alto por reforma: experto

Proponía eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin embargo, entre las modificaciones aceptadas se avaló mantenerlas, también se aceptó reconocer los contratos de generación distribuida existentes, permitir contratos para el autoconsumo con generación distribuida, e instalar de paneles solares, entre otras propuestas de Va por México.

A nombre de la bancada del PRI coahuilense, Jaime Bueno afirmó que la propuesta coartaba los principios de competitividad.

“No vemos ningún beneficio para el país, no promueve las energías verdes, la competitividad y no cumple con los tratados internacionales”, expresó.

El gobernador Miguel Riquelme reconoció a los diputados del PRI y de la Alianza Va por México por votar en contra de esta reforma a la que calificó como “retrógrada y nociva para el desarrollo del país”.

Mientras que por Morena, su dirigente estatal Diego del Bosque calificó a quienes rechazan esta propuesta como traidores.

”La propuesta de la 4T busca corregir ese cochinero. Votar en contra es traición a la patria”, expresó antes de la votación.