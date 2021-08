Tras dos horas de bloqueo por el CNTE, AMLO llega a zona militar en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pudo ingresar a la séptima Zona Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de más de dos horas de que manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieran el paso a su mañanera este viernes.

Dicho conflicto derivó en que la mañananera programada este viernes con el gobernador de Chiapas se realizara sin la presencia de López Obrador. En su lugar, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició el acto ante los medios de comunicación.

Por su parte, el Presidente envió un video que fue reproducido en la ‘Mañanera’, en el que aseguró que no permitiría ningún tipo de chantaje y que tomaría como protesta el permanecer en el interior de su vehículo el tiempo que fuera necesario.

“Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido mejor dicho, porque desde luego tienen derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre”, comentó al tiempo que dijo que ha respetado al magisterio.