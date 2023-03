Niña en Oaxaca no pudo entrar a la escuela por usar pantalón, su pueblo decidirá si puede ingresar

“Nadie hizo nada para evitar que no me dejaran pasar, entonces yo lloré mucho y no entiendo por qué me hacen eso para dañarme, si yo no me he portado mal”, asegura Paola.

Después de varias horas, Paola logró entrar acompañada de su mamá Paula a la escuela, pero a propósito las clases se suspendieron.

TE PUEDE INTERESAR: Feminicidios en Oaxaca imparables, más de 40 en los primeros 100 días de Salomón Jara

“Yo no me siento bien, estoy triste de que me estén tratando de esta forma, porque yo no quiero usar el uniforme de las niñas, yo me siento más segura y cómoda con el uniforme de niños, y no me gusta que les hayan dicho a todos los padres de mi escuela mis cosas íntimas”.

Los maestros y directivos de Paola no la respaldan, al contrario, ahora será una asamblea del pueblo, con autoridad máxima en la zona, la que decidirá si entrará o no a clases.

Paola mostró videos y fotografías de como fue agredida físicamente por padres de familia, sin que ningún profesor o directivo lo impidiera.

“No es posible que el pueblo tenga que decidir qué voy a usar, qué prenda voy a ponerme, yo estoy cumpliendo con el uniforme, no estoy trayendo otra ropa”.

La madre de la niña aseguró que ella defiende a su hija y que siempre la apoyará.

“Mi hija desde pequeña decidió que se sentía más cómoda con pantalón y pues yo la apoyo, además está cumpliendo con portar el uniforme y no es justo que la discriminen ni que le violenten sus derechos humanos al impedirle ingresar a la escuela y tomar clases”.

Se buscó la opinión de la directora del plantel educativo, Sara Monjaraz Díaz, y su respuesta fue que por el momento no darían entrevistas, porque están en un proceso jurídico que podría entorpecer la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Cada día más de mil adolescentes mexicanas se convierten en madres

Medidas cautelares para Paola

Por esta violencia y malas prácticas discriminatorias a causa de su identidad de género, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expediente de queja DDHPO/002/RC/(11)/OAX/2023, dentro del cual solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que informe sobre el conocimiento que tenga de este caso, así como sus acciones al respecto.

Requirió al Ieepo la adopción de una medida cautelar consistente que se realice la inscripción de la menor, pues al investigar, el organismo detectó que aún no se había realizado el proceso formal y también pidió garantizar el acceso al plantel educativo sin condicionamiento alguno.

También solicitó en la medida cautelar que se garantice el derecho a la educación de la menor, permitiéndole el acceso al plantel educativo sin condicionamiento alguno.

La Defensoría añadió que también solicitó al ayuntamiento de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo que instruyera al agente municipal permitir el trabajo de las instancias competentes sin que su administración tenga intervención.

Finalmente, la Defensoría informó que sigue la investigación y los trabajos de acompañamiento a la adolescente a fin de que se le permita acceder a su plantel y continuar con su educación.

Con información de Aristegui