Niño de dos años caminaba solo durante la madrugada, en NL; sus padres estaban en una fiesta

Los uniformados realizaron un recorrido en el sector para ubicar la vivienda del niño, pero no encontraron a nadie, por lo cual lo trasladaron a la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI) de la SSC.

Los padres del menor se encontraban en una fiesta y no se dieron cuenta de que el infante había salido a la calle .

El matrimonio, que dijo residir en Guadalupe, relató que se encontraba en una fiesta en el sitio aledaño en donde encontraron al infante y no se dieron cuenta en que momento se salió del sitio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el menor no les fue entregado, ya que la pareja no pudo acreditar el parentesco, al parecer debido a que aún no lo habían registrado.

Por lo tanto, el niño quedó bajo el resguardo de la UNAVI, que lo puso a disposición del DIF Municipal para que lo cuide mientras se llevan a cabo las diligencias para la acreditación de la paternidad del niño.

Con información de medios