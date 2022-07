Niños sicarios de 13 y 14 años son exhibidos sin censura por Samuel García; violó la presunción de inocencia

El sábado pasado, elementos de la Fuerza Civil (FC) del estado de Nuevo León lograron desarticular una célula delictiva perteneciente al Cártel del Noreste (CDN), en la colonia Unidad las Pedreras en Monterrey, capital de la entidad.

En la intervención se logró la detención de cinco sicarios entre los cuales se encuentran dos menores de edad, uno de 13 y uno de 14 años. Los presuntos delincuentes operaban en la zona norte de Monterrey y extendían sus acciones a otros puntos de la zona metropolitana.

Sin embargo, los menores Néstor, de 14 y Ángel, de 13 años fueron exhibidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda a través de su cuenta de Instagram.

El mandatario exhibió algunos objetos, así como drogas, armas y uniformes plagiados que se le decomisó a la célula criminal. No obstante, también hizo público el rostro de los dos menores de edad que fueron aprehendidos.

A través de las historias de Instagram, el gobernador por Movimiento Ciudadano (MC) compartió fotografías de los menores sin algún tipo de censura o marca para ocultar su identidad bajo el derecho de presunción de inocencia, por lo que el ejecutivo local incurrió en una falta al debido proceso.

“Ahora véanles las caras todos asustados, ya arrestados por FC (Fuerza Civil)”, escribió sobre la imagen de uno de los menores. En la otra, apuntó: “Usando niños/adolescentes camisas de mickey mouse”.

Por su parte, usuarios en redes sociales criticaron el actuar negligente del político de 34 años, denunciando que siendo doctor en derecho no pudo hacer respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“De a buenas que @samuel_garcias, el gobernador de #NuevoLeón es abogado, con quién sabe cuántos doctorados porque si no, no sabría que esto que hace viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Tanto que están jode y jode con que no publiquen imágenes de los detenidos”, escribió una internauta a través de Twitter.

El mandatario dejó colgadas las fotografías durante 24 horas, que es el tiempo que dura su exhibición en el formato de Historias en la plataforma de Instagram; no obstante, no se ha pronunciado al respecto del cometido.

Los detenidos son Luciano N, de 36 años, señalado como el líder; José N, de 18 años, Juan N, de 33 años y los menores: Néstor, de 14 y Ángel, de 13 años.

Se les aseguró 44 dosis de cocaína en piedra, 2 bolsas con marihuana, un arma de fuego, un cargador abastecido, dos camisolas, un pantalón, una fornitura con piernera y un cinturón de la corporación Fuerza Civil.

Tanto los detenidos como lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.