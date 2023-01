‘No confiamos en los medios convencionales’: AMLO informará diario sobre juicio contra García Luna

El día de hoy, en la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que usará sus conferencias para informar sobre el avance del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos.

Por qué acusa cierta desconfianza en los medios de comunicación por haber guardado silencio durante la guerra contra el crimen organizado que encabezó el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

“Es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín: una tragicomedia y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones”, dijo en la conferencia matutina.

Recalcando la importancia de este proceso judicial contra el exfuncionario, lo catalogó como “muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el Gobierno de Felipe Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el Gobierno de Estados Unidos”.

AMLO instruyó al vocero Jesús Ramírez Cuevas a leer el testimonio que Sergio Villarreal, “El Grande“, dio sobre cómo acompañó a Arturo Beltrán Leyva a más de 20 reuniones presenciales con García Luna. A quien reconoció como clave para el crecimiento de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán.