‘No fui convocado’, asegura Cabeza de Vaca al no asistir a la toma de protesta de Américo Villarreal

Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, mencionó la mañana del lunes los motivos por el cual no asistió a la toma de protesta del actual mandatario, Américo Villarreal; asegurando que no fue “convocado”.

Mediante su cuenta de Twitter aclaró en un mensaje que “para evitar especulaciones. No asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado”.

Para proseguir con que “dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas”.

Ante su declaración sobre sus vacaciones en familia en su rancho en el Estado, por lo que descartó los rumores sobre su supuesta salida del país.