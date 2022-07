No hay nada en firme sobre la presencia de “Los Chapitos” en la CDMX, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no hay nada en firme” en torno a la presencia del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, pese al enfrentamiento de la policía capitalina con un grupo de personas armadas, en Topilejo.

Hay que esperar que se investigue, nosotros todavía no lo tratamos en la mesa, no tenemos toda la información, surge por lo de Topilejo, a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información”, afirmó.

Señaló que “los lunes siempre está en la reunión de seguridad la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) y ahí ella informa y tenemos también elementos, pero no hay nada en firme, cuando tengamos algo nosotros informamos”.

