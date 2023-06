‘No les creo a la ONU y a La OEA porque no actúan con justicia y no han hecho nada para defender a los pobres’: AMLO

Mencionó que no se permite como antes la tortura, ni la desaparición, no se autorizan masacres como era antes que se gestaba desde el Estado. Con calderón la consigna era rematar a los heridos en enfrentamientos.

El día de hoy, en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador , desde Tampico, Tamaulipas , habló sobre que su gobierno está buscando que se imparta justicia y no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado.

“No acepto lo que dicen ciertas organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo costal y no somos iguales, estamos atendiendo a todos, no hay impunidad.

Apuntó que no son iguales porque ahora la Secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez y con Felipe Calderón era Genaro García Luna. Por lo que se está garantizando que haya justicia y no solo en casos dolorosos como lo de Ayotzinapa, sino en general, atendiendo a las víctimas.

Añadió que el presupuesto para la búsqueda de víctimas es el más alto en la historia para la protección a familiares, a luchadores sociales, a periodistas.

“No les creo ni a la ONU, ni a la OEA, porque no actúan con justicia y se los fui a decir a la OEA que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo. Y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas con pedigree”, expresó.