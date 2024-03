‘No se cerrará’ ninguna refinería, responde AMLO a candidatos

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que afirma que no cerrarán las refinerías como proponen los candidatos Xóchitl Galvez y Jorge Álvarez Máynez como parte de las campañas presidenciales.

En sus primeros días de campaña la aspirante presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México” propuso cerrar las plantas en Cadereyta y Tampico, mientras el emecista la invitó a que considere el cierre de la que se ubica en Tula.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, fue el mensaje que compartió López Obrador.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: “No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”, agregó en su mensaje.