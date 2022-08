Nuevo León reforestará 692 hectáreas afectadas por incendios en sierra de Santiago

Monterrey, Nuevo León.- El gobierno de Nuevo León estima invertir 72 millones de pesos en la restauración de 692 hectáreas dañadas por los incendios forestales de la sierra de Santiago.

Se contempla un plan a cinco años en la restauración se estas hectáreas de las cuales 520 pertenecen al siniestro de San José de las Boquillas que se registró en el 2021 y 172 al de Matacanes que pertenece a este año.

Anuncio

Aunque la afectación por el fuego en el 2021 y este año suman 20 mil hectáreas en total, son 692 hectáreas las que se pueden recuperar porque se puede acceder por vía terrestre y son las más afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO acusa a Fox de dar concesión a mina colapsada en Sabinas, Coahuila

Otras 2 mil 200 hectáreas tendrían que ser recuperadas por la vía aérea; sin embargo, para ese trabajo todavía no se destina un presupuesto. El resto están en pendientes de difícil acceso.

Anuncio

Por otra parte, el gobernador del estado, Samuel García, pidió a la Fiscalía General de Justicia del estado dar celeridad a la denuncia presentada en contra de quienes provocaron los incendios forestales en la Sierra de Santiago.

El mandatario del estado estuvo acompañado por el secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez, en la presentación de evaluación y actividades de restauración de daños por los incendios forestales en la sierra.

El emecista dijo que de que sirve aumentar penas si no hay acciones.

Anuncio

“De qué sirve aumentar la pena, de qué sirve aumentar los supuestos de omisión o negligencia, daño en propiedad ajena, daño en área natural si no hay acción; ya pasaron cuatro meses y yo no he visto una multa, no he visto una carpeta, no he visto periciales, nada”, dijo

Cuestionó cómo queremos poner el ejemplo como autoridad de que ya no se puede quemar basura si de parte de las autoridades no se reacciona.

“Lo peor es que si no pasa nada va a haber otro incendio el año que entra y luego andamos de última hora viendo cómo reparar el daño terrible que le hicieron a la Sierra”, planteó.

Por eso, pidió a los diputados que estuvieron presentes en la reunión que actúen en consecuencia.

“Pidan comparecencias, cómo va la carpeta, qué falta, que requerimos y que haya sanción ejemplar”, exigió.

Dijo que la idea no es buscar necesariamente la cárcel para los responsables si no que hay soluciones alternas como la reparación de daño.

“Pero se tiene que ser coercitivo como estado que esto no es un juego, ya no pueden ir excursionistas y hacer una fogata”, explicó.

También destacó que en el presupuesto 2023 el Congreso tiene que etiquetar recursos de los impuestos verdes al tema de la reforestación y campañas.