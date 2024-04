‘Nunca he sido un cobarde ni agachón’: Salinas Pliego arremete contra AMLO tras negarle entrevista y exige una disculpa pública

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declinara una entrevista propuesta por el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, este último ha solicitado una disculpa pública, alegando que el mandatario “le sacó la vuelta” al asunto.

“Ya que mi amigo, López Obrador, le saco la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que YO NUNCA he sido un cobarde, agachón de los que “callan como momias” ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los gobernicolas”, escribió Salinas Pliego en su cuenta de x.

El episodio tuvo lugar durante la conferencia matutina del martes 2 de abril en Palacio Nacional, donde López Obrador explicó que no podía conceder la entrevista debido a un asunto pendiente en el Poder Judicial relacionado con impuestos. “Es mejor que se resuelva eso primero y luego hablamos”, afirmó el presidente.

“Decirle a Ricardo que yo no puedo que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos, y es mejor que pase eso y luego hablamos; No, hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial, porque para qué nos confrontamos, mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos, es lo más sano, lo más sensato. Y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, no hay que exaltarse, tranquilos todos”, explicó AMLO.