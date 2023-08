Organizador de ‘Marcha por la Paz’ en Reynosa teme por su vida; denuncia intento de secuestro (video)

El organizador de la Marcha por la Paz de Reynosa, Tamaulipas, denunció hoy, miércoles 16 de agosto, en su cuenta de Twitter ser objeto de amenazas e intento de secuestro; solicitó ayuda del Mecanismo de Protección Federal para salir del estado.

En el video publicado en su cuenta, Gustavo Azuara Díaz denunció recibir constantes amenaza, sin especificar de parte de quién; además, añadió que el Mecanismo no le ha brindado apoyo para poder abandonar el estado de Tamaulipas.

TE PUEDE INTERESAR: 46 defensores indígenas asesinados o desaparecidos en México desde 2019: ONU-DH

En la publicación del vídeo, con duración de 1 minuto 12 segundos, el activista etiquetó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración; al Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos-Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, Enrique Irazoque; y a la CNDH.

De esta manera solícita a las instituciones protección durante su estadía en la ciudad o su correspondiente apoyo para el abandono del mismo.

“Hago este video más que nada porque le he pedido al Mecanismo de Protección Federal para personas defensoras de derechos humanos, me ayuden para salirme de mi estado, Reynosa, Tamaulipas; ya que sufrí lo que es un intento de secuestro en mi domicilio. El mecanismo no me ha querido ayudar, debido a esto perdí mi vuelo el lunes pasado.”