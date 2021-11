Padres de niños con cáncer vuelven a bloquear la Terminal 1 del aeropuerto de la CDMX

De nueva cuenta, las patrullas de la policía de tránsito ayudaron a trasladar a los pasajeros a la Terminal 1 del AICM.

Uno de los padres que se manifestaron dijeron a los medios que pese a las reuniones con las autoridades sanitarias no se ha podido garantizar el abasto de medicamentos en todo el país, especialmente en los estados de Veracruz y Guerrero.

La semana pasada, los padres de familia realizaron un bloqueo y anunciaron que lo seguirán haciendo de manera aleatoria hasta que se atiendan sus exigencias.

Ante el problema de desabasto de medicamentos oncológicos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a los titulares del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, y de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, resolver el problema.

“Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, dijo el presidente en una rueda de prensa desde Colima.