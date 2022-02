“Palazuelos quiere usar las instituciones para su beneficio”: militantes de MC no quieren que El Diamante Negro sea su candidato

El día de ayer se difundió un video de una entrevista que realizó Yordi Rosado a Roberto Palazuelos en 2020, en la que cuenta que participó en una balacera.

Por lo que militantes del partido Movimiento Ciudadano reaccionaron en redes sociales:

“No basta con que Palazuelos se retracte de sus dichos, su trayectoria lo marca y es un perfil opuesto a lo que hemos venido construyendo en MC para ser una alternativa ciudadana. Es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla”, expuso ayer la ex legisladora Martha Tagle.

Así mismo la senadora Patricia Mercado dijo que la candidatura de Palazuelos no empata con la carta de identidad y principios de MC.

Laura Ballesteros, activista y senadora suplente, también cuestionó al actor.

“Hay una clara oposición a la precandidatura de Palazuelos por parte de quienes estamos, y creemos, en un proyecto de paz, verde, justo e igualitario en MC”, dijo en Twitter la Secretaria de Desarrollo Urbano con el Alcalde en Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Recordemos que hace tres días, el actor conocido como “El Diamante Negro” ofreció disculpas por declarar que cuando sea gobernador, hará un “ajuste de cuentas” con las personas a quienes acusa de difamarlo.

Palazuelos se disculpó a través de un mensaje publicado la noche del viernes en su cuenta de Twitter, luego de causar polémica con sus declaraciones y de recibir reclamos por parte de líderes de MC.

Ya que hizo una declaración en una entrevista en un programa de Grupo Imagen, asegurando ser ser blanco de difamaciones y advirtió que no se quedará sin responder.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas”, declaró.

Las declaraciones de Palazuelos en Grupo Imagen levantaron polémica y críticas de ciudadanos, quienes apuntaron a que el futuro candidato amaga con usar las instituciones de justicia para su beneficio personal.

Esos reclamos también fueron retomados por figuras de MC. La senadora Patricia Mercado y el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada emecista en la Cámara, hicieron público su rechazo a lo dicho por Palazuelos.

Cabe recordar que las precampañas de la candidatura a gobernador comienzan este 23 de enero y concluirán el 10 de febrero. En tanto, el dictamen definitivo de la candidatura será el 14 de febrero, para conocer quién será el abanderado de Movimiento Ciudadano en busca de la gubernatura en la entidad.