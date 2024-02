PAN presenta recurso contra INE ante ‘omisión’ en medidas para elecciones libres de violencia

Detalló que desde la emisión del protocolo en diciembre de 2022 a la fecha, únicamente se han realizado dos mesas de trabajo , dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente, pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas , lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.

Señaló que las acciones ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral han sido cumplidas de manera muy deficiente o ha habido un incumplimiento total. Tal es el caso del diseño y metodología de planes de acción en procesos electorales en zonas conflictivas o de riesgo, donde no se ha definido una estrategia para garantizar la seguridad de todos los actores, explicó.

Asimismo, señala que el protocolo prevé la protección de algunas candidaturas, sin tomar en cuenta que en el proceso electoral se renuevan más de 20 mil cargos, y son las candidaturas a nivel local las que tiene un mayor riesgo, incluidos los encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, y nadie de ellos están contemplados.

Reclamó que la protección propuesta en el esquema de seguridad no atiende a la realidad fáctica del país, ni a los aprendizajes históricos de procesos electorales, al tratarse de una medida que ha sido propuesta en otros procesos electorales y no ha funcionado.

Cortés advirtió que si no se toman medidas necesarias, los riesgos latentes para el día de la jornada son atentar contra el sufragio efectivo, es decir, que deje de ser libre, secreto, directo, personal, intransferible y universal, los candidatos pueden ser obligados a no postularse o declinar, se coaccione a los funcionarios de casilla para que no asienten la existencia de irregularidades, alteración y distorsión de resultados electorales, desestabilización del sistema democrático, a partir de falta de legitimidad de instituciones y autoridades electorales.

Alertó que también hay un enorme riesgo de financiamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones necesarias para evitar el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorales.

(Con información de EL Universal)