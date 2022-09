PAN y PRD exigen respeto al Congreso

CDMX.- Los coordinadores parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara de Diputados, Jorge Romero y Luis Espinoza Cházaro, respectivamente, criticaron la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una consulta para que los ciudadanos decidan si el Ejército regresa o no a sus cuarteles, proceso que se realizaría sin el apoyo del INE.

Afirmaron que ello “pisotea” al Poder Legislativo, por lo que exigieron respeto a la división de poderes.

“Está clara la falta de respeto del Presidente, no sólo a los legisladores sino a las leyes, el 35 constitucional y el 11 de la ley de consultas es muy claro en el sentido de que en materia de seguridad pública no se puede consultar, pero al Presidente poco le importa lo que diga la Constitución o las leyes, él hace lo que le viene en gana”, dijo perredista.

Espinoza Cházaro lamentó además que López Obrador quiera hacer su consulta haciendo a un lado al Instituto Nacional Electoral (INE).

“El único facultado para hacer consultas vinculatorias es el INE, quizá lo que el Presidente quiere es que la haga Morena y ya sabemos cuál será el resultado. Ese tipo de consultas le restan credibilidad a un ejercicio de participación directa democrática y las convierten en simples pantomimas para legitimar decisiones que ya están tomadas por parte del Ejecutivo”, denunció. El perredista exigió al mandatario que la autonomía e independencia del Poder Legislativo sea respetada.

“La Cámara de Diputados no es una oficialía de partes como la pretenden convertir; el Presidente cree que él es el único poder, pero se le olvida que hay división de poderes y por eso pisotea, amedrenta y presiona al Legislativo”, dijo Espinoza.

Por su parte, Romero Herrera advirtió que si la intención de fondo es saber qué opina la gente, el ejercicio, “bajo ninguna circunstancia”, se puede denominar consulta ciudadana.

“Porque una consulta ciudadana viene determinada en la Constitución, y lo que él propone viola toda regulación en materia de consulta popular, porque no se prevé hacer en los plazos determinados, porque la ley prohíbe consultar temas de seguridad nacional y porque sólo el INE está facultado para hacerlo”, explicó.

El diputado panista adelantó también que el Presidente “hará su consulta a toda costa”, por lo que pidió que no aplique una pregunta tendenciosa.

“Como sea, lo va a hacer, lo sabemos, y no nos oponemos a la opinión del ciudadano, lo único que pedimos en el PAN es que ojalá que no sea una pregunta sentenciosa. Sería tendencioso preguntar: ‘¿Quieres que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas de seguridad?’, Obvio ¿quién va a decir que no?, Lo que queremos es que la pregunta diga: ‘¿A ti te gustaría que la seguridad pública únicamente esté a cargo de las Fuerzas Armadas o también te interesaría que tu estado o municipio fortalezca sus policías civiles?”, propuso.