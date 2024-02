Pide AMLO respeto a Estados Unidos: ‘nosotros no mandamos a investigar políticos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no manda a investigar a políticos estadounidenses, por lo que pidió a Estados Unidos respecto a la soberanía mexicana.

Nuevamente el Presidente se refirió a la publicación del diario The New York Times que aseguró que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del Presidente con cárteles de la droga, después de que asumió el cargo en diciembre de 2018.

“Nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos, no hacemos eso. No mandamos espías a China ni a Rusia, no estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y senadores de ese país”, declaró López Obrador en conferencia.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que no existe ninguna investigación del país estadounidense vinculada con el presidente López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador reconoció que Estados Unidos ha mostrado respecto a México durante el mandato del presidente Joe Biden.

“Cada país tiene su Gobierno, no hay Gobierno del mundo, no hay un Gobierno para todo el mundo, cada país tiene su Gobierno Afortunadamente hay mucho respeto de Estados Unidos”, mencionó.

Pese a ello, López Obrador aseguró que quienes sí lo han perjudicado son los medios de comunicación estadounidenses.

“No sale nada (en medios de aquí) de que declaró el Embajador que no hay ninguna investigación en contra de nosotros, nada más que ya nos pasaron a afectar. Por eso es que siguen utilizando la máxima del hampa del periodismo: la calumnia cuando no mancha tizna.

“Cuando se tienen principios e ideales no pasa nada. Por eso ninguna manifestación de nada, vamos a seguir informando a la gente. Si hay acusaciones sin sustento, que valgan la pena también, porque acusaciones son miles, de todo tipo, hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa, eso no vamos a estarlo contestando”, agregó.