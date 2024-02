AMLO no cumplió con términos, YouTube responde a la acusación de ‘censura’ por bajar ‘mañanera’

Un portavoz de YouTube respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a la red social de censurarlo luego de que su conferencia matutina del jueves 22 de febrero fuera eliminada tras haber difundido el teléfono celular de la corresponsal del diario The New York Times, Natalie Kritoeff.

En declaraciones a la cadena CNN, el vocero de la compañía aseguró que sus reglas prohíben contenido que “revele información de identificación personal, incluyendo número de teléfono”, y agregó que por esa razón fue removido el video de la conferencia.

Ayer, durante su habitual rueda de prensa de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la plataforma está “tomada por conservadores”.

“Parece que la empresa —así como sucedía con Twitter— estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador”, dijo.

El presidente dijo que no fue consultado cuando la empresa aprobó esas normas de uso.

Sin embargo, tal como dicen los Términos y Condiciones de YouTube, cuando un usuario se registra en la plataforma, automáticamente acepta cumplir con los las Normas de la Comunidad, que incluyen la prohibición del doxxeo (divulgación de datos personales sin consentimiento).

Las políticas de YouTube textualmente dicen:

“No permitimos contenido que tenga como objetivo a alguien con insultos prolongados o insultos basados en sus características físicas o estado de grupo protegido, como la edad, discapacidad, etnia, género, orientación sexual o raza. Tampoco permitimos otros comportamientos dañinos, como amenazas o doxxeo. Ten en cuenta que tenemos un enfoque más estricto en el contenido que se dirige a menores”.

Además, insta a sus usuarios a que denuncien los videos que infrinjan esta política, por lo que cualquier persona puede reportar contenido que considere perjudicial y la plataforma hace la revisión correspondiente.

El representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en México para el programa de las Américas, Jan-Albert Hootsen, calificó las acciones del presidente de doxxing y recordó en una publicación del jueves en X que “es ilegal según las leyes de privacidad mexicanas y pone en riesgo a los periodistas”.

Según la Enciclopedia Internacional de Género, Medios y Comunicación, el doxxing es la revelación intencional de información privada de una persona en línea sin su consentimiento, a menudo con intenciones maliciosas.

“CENSURA” DE YOUTUBE ES “UN ASUNTO POLÍTICO”, AFIRMA AMLO

López Obrador ha defendido su decisión de dar a conocer el teléfono celular de la periodista y dijo que la autoridad moral y política está por encima de las leyes de protección de datos personales. Incluso, instó a la periodista del NYT a cambiar de número telefónico.

“(...) No importa lo que diga la ley de protección de datos personales, pero un principio sublime es la libertad. Todo mundo tiene el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos que lo presenten así, ¿y mi derecho?, ¿Tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? Es muy ofensivo, mucho, muy ofensivo”, dijo el presidente.

Durante su conferencia matutina de ayer, y sin pregunta de por medio, el mandatario volvió a aludir al diferendo con el rotativo neoyorquino e insistió en que YouTube lo ‘cepilló’.

Criticó que ese canal de videos en Internet no tenga el mismo criterio con sus opositores y con periodistas y medios que, aseguró, han lanzado calumnias en su contra.

“¿Por qué no afectó las normas de la comunidad el periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico? ¿No me afecta? O el New York Times (...) No nos miden con la misma vara.”

Pese a ello, subrayó que no abandonará la plataforma (su canal tiene más de 4.2 millones de suscriptores). ‘Uno no se sale del desfile, lo sacan’.

Recomendó a los dueños de YouTube investigar a quienes la manejan en México, pues son conservadores vinculados a un partido conservador y al grupo de personajes como Claudio X. González.

La relación entre YouTube y el presidente de México no siempre fue áspera.

En 2019, López Obrador celebraba haber superado un millón de suscriptores en su canal en la plataforma de videos. En ese entonces, el mandatario dedicó el premio a las “benditas redes sociales”.

Cinco años después, califica a la plataforma de prepotente y autoritaria.

Con información de medios