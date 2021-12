Pide fiscal en Estados Unidos bajar pena a camionero cubano de 110 a entre 20 y 30 años

Según el inmigrante cubano, el 25 de abril de 2019, en una vía al oeste de Denver (Colorado, EE.UU.), el camión que conducía perdió los frenos y no pudo detenerlo mientras bajaba una pronunciada cuesta, por lo que impactó a gran velocidad varios vehículos aglomerados debido a un accidente anterior.

En declaraciones escritas presentadas este lunes ante el juez, la fiscal King argumentó que “como lo dictaminó el jurado (en octubre pasado), el señor Aguilera Mederos a sabiendas tomó múltiples decisiones activas que resultaron en la muerte de cuatro personas, heridas serias a otras y destrucciones masivas” en el accidente del 25 de abril de 2019, al oeste de Denver (Colorado).

Entre esas malas decisiones figuran el no haber usado al bajar de las montañas ninguna de las numerosas rampas de escape para camiones sin frenos al costado de la carretera, no haber intentado correr el camión hacia la orilla al llegar a la zona plana de la carretera y no haber chocado el camión contra alguna de las barreras de protección en vez de estrellarlo contra vehículos detenidos.

Por eso, dijo la fiscal en su alegato, “este rango de sentencia (20 a 30 años) refleja un resultado apropiado por esa conducta que no fue accidental”.

Al final de la audiencia, la fiscal informó que el encuentro se había realizado por videoconferencia y que, por pedido de Leonard Martínez, abogado defensor de Aguilera Mederos, el juez no tomó ninguna decisión este mismo lunes sobre el caso, sino que convocó a una nueva audiencia para el jueves 13 de enero, esta vez en persona.