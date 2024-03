Pide Xóchitl Gálvez a empresarios hacer campaña a su favor

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llamó a los empresarios a no ser timoratos y hacer campaña para que voten por ella en la elección del 2 de junio.

Gálvez sostuvo un encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes pidió perder el miedo.

“Sepárense dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad, no hay mañana o autoritarismo o democracia, combustóleo o energías limpias, educación para el trabajo o la asistencia de por vida”, dijo la aspirante de la coalición PRI-PAN-PRD.

Agregó que “podemos construir ese país que soñamos, pero los necesito, los necesito no timoratos, no miedosos, pierdan el miedo o nos lleva el carajo”.

La ex senadora consideró que los afiliados a la Coparmex no son corruptos, sino gente que trabaja duro por el país.

Tras el evento, la candidata presidencial aseguró que no pasó “la charola” a los empresarios de Coparmex, luego de que durante su encuentro les dijo que si querían donar un espectacular.

Por otro lado, Gálvez planteó a los empresarios la necesidad de acotar al Poder Ejecutivo, para que no controle al resto de los poderes.

“Me preocupa esta idea de que la Corte se elija por voto popular, no me imagino a los ministros con los partidos políticos haciendo campaña, cuando lo que necesitamos son ministros honorables, he pensado la posibilidad de acotar el poder del Presidente a través de los gobiernos de coalición donde el presidencialismo quede en el pasado y haya una enorme participación ciudadana”, dijo.