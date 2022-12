Piden diputados del PRI legislar para evitar que crimen organizado se infiltre en las elecciones

CDMX.- Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó que espera que se legisle para evitar que el narco se inmiscuya en las elecciones, al grado de considerar que en caso de que un candidato sea asesinado, la elección se suspenda.

“Espero que legislemos para evitar que el narco se meta en las elecciones, que esa es una de las partes centrales del discurso que yo dije, y que me extraña que, la verdad, que aquí en la Cámara no se resuelvan cosas, que los medios digan poco, lo digo con todo respeto, pero si usted se fija, el problema que tenemos en este país es que no se habla de cómo el narco se está metiendo en la democracia”, aseguró.

El legislador sostuvo que las fiscalías no tienen los instrumentos necesarios, ni la democracia mexicana para evitar que el narco se entrometa en las elecciones.

Ante los cuestionamientos sobre qué hacer para evitar que sean asesinados aquellos candidatos que se proponen luchar contra el crimen, el coahuilense planteó suspender los comicios cuando ocurra algo como esto.

“El homicida tiene que saber que si mata al candidato se suspenden las elecciones. Lo que estamos proponiendo, yo”, aseveró.